Масса 15 см. в кубе некоторого вещества равна 109,5 г. Какова маса 1м. в кубе этого же вещества? пожалуйста напишите что дано, анализ и решение.

Физика

Масса 15 см. в кубе некоторого вещества равна 109,5 г. Какова маса 1м. в кубе этого же вещества? пожалуйста напишите что дано, анализ и решение.

Автор: Гость