Масса 15 см. в кубе некоторого вещества равна 109,5 г. Какова маса 1м. в кубе этого же вещества? пожалуйста напишите что дано, анализ и решение.
Физика
Масса 15 см. в кубе некоторого вещества равна 109,5 г. Какова маса 1м. в кубе этого же вещества? пожалуйста напишите что дано, анализ и решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для удобства переведем известные величины в стандартный вид(Систем СИ): 15см^3=0,000015м^3 109,5г=0,1095кг Теперь найдем плотность этого вещества: p=m/v=0,1095/0,000015=7300кг/м^3 Осталось найти массу 1 куб. метра этого вещества: m=pv=7300*1=7300кг Ответ:7300кг
Гость:
Дано:V1=15Cм в кубе м1=109,5 грамм Найти:м2 Решение 1 метр кубический =1000000 сан кубических 15 сан куб=0,000015 м.куб плотность(ве-ва) = м/v=7300кг/м в кубе Следоватедьно масса куба тоже равна 7300 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
сколько весит стальной брус шир. 5 см, дл. 12 см, выс. 2 м, если вес 1 кубич. метра стали равен 7800 кг?
Математика
Математика
1.2х-12(3-х)=1+3(х+2) 2. 9х(х-4)-9х*9х+32=-40 3.х(4х+11)-7(х*х-5х)=-3х(х+3) 4.при каком значении х: а. значение двухчлена 3-6х на 16 меньше значени...