Гость: Гость:

думаю, имелось ввиду, при каких значениях параметра p уравнение px^2-2px+9=0 имеет одно решение. если так, то тогда дискриминант должен быть равен нулю. d=(-2p)^2-4*p*9=0 p1=0 p2=9 т.к. первый коэффициент в квадратном уравнении не может быть равен нулю, то ответ - 9.