при каких значениях параметра p уравнение px^2-2px=9=0
Алгебра
при каких значениях параметра p уравнение px^2-2px=9=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
думаю, имелось ввиду, при каких значениях параметра p уравнение px^2-2px+9=0 имеет одно решение. если так, то тогда дискриминант должен быть равен нулю. d=(-2p)^2-4*p*9=0 p1=0 p2=9 т.к. первый коэффициент в квадратном уравнении не может быть равен нулю, то ответ - 9.
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