могут ли органы местного самоуправления реально изменить что-либо в жизни граждан современной России

Гость: Гость:

В общем и целом, конечно, могут. И могут в том объеме, в каком объеме органы мест. сам. обладают властью. Чем больше (шире) власть органов, тем (что логично вполне) больше возможностей. Другое дело, насколько еще совпадают объемы власти формальной (по закону) и реальной (в действительности). Иногда, вроде бы, есть право властвовать у органа (у представителя этого органа власти, у конкретного человека), но он им не пользуется. Почему не пользуется? 1. Либо боится вышестоящих органов. 2. Либо нет желания (нет мотивации). "А зачем, мне и так хорошо?" 3. Либо он только числится представителем, а реально управляет другой человек. Как вывод: народ не должен УПОВАТЬ только на власть. Ни в делах, ни даже в мыслях. Иначе получится, что народ только и будет обвинять во всем власть, а сам сидеть, сложа руки.