Помогите пожалуйста! Полый заряженный шарик массой 0.4 кг движется в однородном горизонтальном электрическом поле из состояния покоя. Модуль напряженности эл.поля Е=500кВ/м. Траектория шарика образует с вертикалью угол в 45 гра...

Физика
Помогите пожалуйста! Полый заряженный шарик массой 0.4 кг движется в однородном горизонтальном электрическом поле из состояния покоя. Модуль напряженности эл.поля Е=500кВ/м. Траектория шарика образует с вертикалью угол в 45 градусов. Чему равен заряд шарика?
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