за 2 дня до киоска привезли 65груш.первого дня привезли 3 ящика,а второго 2 ящика.сколько колограмов груш привезли отдельно каждого дня,если масса ящиков одинаковая
Математика
за 2 дня до киоска привезли 65груш.первого дня привезли 3 ящика,а второго 2 ящика.сколько колограмов груш привезли отдельно каждого дня,если масса ящиков одинаковая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+2= 5 ящиков всего 2) 65 : 5 = 13 кг груш в 1 ящике 3) 3 х 13 = 39 кг груш в 1 день 4) 2 х 13= 26 кг груш во 2 день
Гость:
3+2=5ящиков привезли всего 65:5=13кг- в одном ящике 13*3=39кг-привезли в первый день 13*2=26кг-привезли во второй день
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