Укажите номера верных утверждений. 1) Если расстояние между центрами двух окружностей меньше суммы их радиусов, то эти окружности пересекаются. 2) Площадь круга радиуса R равна 2пR. 3) Длина окружности радиуса R равна 2пR...
Математика
Укажите номера верных утверждений. 1) Если расстояние между центрами двух окружностей меньше суммы их радиусов, то эти окружности пересекаются. 2) Площадь круга радиуса R равна 2пR. 3) Длина окружности радиуса R равна 2пR. 4) Если радиусы двух окружностей равны 5 и 12, а расстояние между их центрами равно 20, то эти окружности не имеют общих точек. 5) Если вписанный угол равен 45°, то дуга окружности, на которую опирается этот угол, равна 90°.
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Верные утверждения: 1,3,4,5 2 - неверное утверждение,потому что Sкруга=2пR2
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