Укажите номера верных утверждений. 1) Если расстояние между центрами двух окружностей меньше суммы их радиу­сов, то эти окружности пересекаются. 2) Площадь круга радиуса R равна 2пR. 3) Длина окружности радиуса R равна 2пR...

Математика

Укажите номера верных утверждений. 1) Если расстояние между центрами двух окружностей меньше суммы их радиу­сов, то эти окружности пересекаются. 2) Площадь круга радиуса R равна 2пR. 3) Длина окружности радиуса R равна 2пR. 4) Если радиусы двух окружностей равны 5 и 12, а расстояние между их центрами равно 20, то эти окружности не имеют общих точек. 5) Если вписанный угол равен 45°, то дуга окружности, на которую опирается этот угол, равна 90°.

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