Укажите номера верных утверждений.   1)  Если расстояние между центрами двух окружностей меньше суммы их радиу­сов, то эти окружности пересекаются. 2)  Площадь круга радиуса R равна 2пR. 3)  Длина окружности радиуса R равна 2пR...

Математика
Укажите номера верных утверждений.   1)  Если расстояние между центрами двух окружностей меньше суммы их радиу­сов, то эти окружности пересекаются. 2)  Площадь круга радиуса R равна 2пR. 3)  Длина окружности радиуса R равна 2пR. 4)  Если радиусы двух окружностей равны 5 и 12, а расстояние между их центрами равно 20, то эти окружности не имеют общих точек. 5)  Если вписанный угол равен 45°, то дуга окружности, на которую опирается этот угол, равна 90°.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верные утверждения: 1,3,4,5 2  - неверное утверждение,потому что Sкруга=2пR2
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