атомный ледокол, развивая мощность 32,4 МВт, прошел во льдах путь 20 км за 5 ч. Определите среднюю силу сопротивления движению ледокола.

Физика
атомный ледокол, развивая мощность 32,4 МВт, прошел во льдах путь 20 км за 5 ч. Определите среднюю силу сопротивления движению ледокола.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=A/t=32400000 Bт t=18000 cек А=1800Дж A=FLcos угла альфа,но он равен 1 в этой задаче модуль силы сопротивления находим из формулы работы ,она равна 0,09 Н 
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