Заполнить пропуски в тексте. В результате взаимодействия различных 1 и образования 2 связей спирализованная молекула белка образует 3 структуру, которая, в свою очередь, зависит от 4 структуры белка, т.е. от 5 аминокислот в мол...

Биология

Заполнить пропуски в тексте. В результате взаимодействия различных 1 и образования 2 связей спирализованная молекула белка образует 3 структуру, которая, в свою очередь, зависит от 4 структуры белка, т.е. от 5 аминокислот в молекуле полипептида. Субъеденицы некоторых белков образуют 6 структуру. Примером такого белка является 7 . Биологически катализаторы называются 8 . Каждый 9 катализирует лишь 10 реакцию. В ходе реакции 11 не 12 . Цепь из 10 последовательных реакция катализируется 13 . Защитные белки называются 14 .Они связываются с 15, попадающими в организм и называемыми 16 . Среди тысяч разнообразных белков 17 узнают только один 18 и с ним реагируют. Такой механизм сопротивления возбудителям заболеваний называется 19.

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