периметр равнобедренного треугольника равен 11 см. Длины всех сторон выражены целыми числами. Найдите все возможные значения длин его сторон.

Геометрия
периметр равнобедренного треугольника равен 11 см. Длины всех сторон выражены целыми числами. Найдите все возможные значения длин его сторон.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как боковые стороны равнобедренного  треугольника равны, основание, выраженное целым числом, при периметре 11 см будет выражено нечетным числом.  Сумма 2-х сторон не может быть равна или меньше третьей.  Отсюда варианты: Основание 1, стороны по 5 см Основание 3, стороны по 4 см Основание 5, стороны по 3 см. 
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