периметр равнобедренного треугольника равен 11 см. Длины всех сторон выражены целыми числами. Найдите все возможные значения длин его сторон.

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Так как боковые стороны равнобедренного треугольника равны, основание, выраженное целым числом, при периметре 11 см будет выражено нечетным числом. Сумма 2-х сторон не может быть равна или меньше третьей. Отсюда варианты: Основание 1, стороны по 5 см Основание 3, стороны по 4 см Основание 5, стороны по 3 см.