Политика "гласности" проявилась в: 1)реабилитации государственных деятелей 1920-1930гг. 2)процессе десталинизации советского общества 3)ослабление цензуры 4)стремлении к полной информированности граждан 5)публикации произведени...

Обществознание
Политика "гласности" проявилась в: 1)реабилитации государственных деятелей 1920-1930гг. 2)процессе десталинизации советского общества 3)ослабление цензуры 4)стремлении к полной информированности граждан 5)публикации произведений "возвращенной литературы"  
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Гость:
4) стремление полной информированисти граждан
Гость:
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