Политика "гласности" проявилась в: 1)реабилитации государственных деятелей 1920-1930гг. 2)процессе десталинизации советского общества 3)ослабление цензуры 4)стремлении к полной информированности граждан 5)публикации произведени...
Обществознание
Политика "гласности" проявилась в: 1)реабилитации государственных деятелей 1920-1930гг. 2)процессе десталинизации советского общества 3)ослабление цензуры 4)стремлении к полной информированности граждан 5)публикации произведений "возвращенной литературы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) стремление полной информированисти граждан
Гость:
Ответ под номером:4) пожалуйста!)
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