Помогите поставить время и зделать 5 видов вопросов(Общий, альтернативный, спецыальный, разделительный, и вопрос к подлежашиму) I have seen her today.

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Помогите поставить время и зделать 5 видов вопросов(Общий, альтернативный, спецыальный, разделительный, и вопрос к подлежашиму) I have seen her today.

Автор: Гость