Наверное глупый вопрос. Но почему в SO2- H2SO3 -Na2SO3 степень окисления серы всегда +4.
Химия
Наверное глупый вопрос. Но почему в SO2- H2SO3 -Na2SO3 степень окисления серы всегда +4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S02, степень окисления у кислорода постоянная, всегда -2, -2*2=-4(-2-степень окисления, 2-индекс), нам известно что заряд атома всегда равен нулю, то S=0-(-4)=+4 Н2SO3, постоянная степень окисления у Н=+1, О=-2, заряд атома равен нулю, то Н=+1*2=+2, О=-2*3=-6 S=0-2-(-6)=+4 Na2SO3, степень окисления у кислорода и натрия постоянная, О=-2, Na=+1, заряд атома равен нулю, то Na=+1*2=+2, O=-2*3=-6, 0-(-6)-2=+4. Вроде все правильно...
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