Напишите уравнения реакций, позволяющие осуществить следующие превращения: C2H6- больше C2H4- больше C2H5OH- больше CH3COH- больше CH3COOH.
Химия
Напишите уравнения реакций, позволяющие осуществить следующие превращения: C2H6- больше C2H4- больше C2H5OH- больше CH3COH- больше CH3COOH.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)С2H6 -h2 = C2H4 2)С2H4+H2O = C2H5OH 3) C2H5OH+CuO=(t) CH3COH+Cu+H2O 4)CH3COH+Ag2O=CH3COOH+2Ag
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