Напишите уравнения реакций, позволяющие осуществить следующие превращения: C2H6- больше C2H4- больше C2H5OH- больше CH3COH- больше CH3COOH.

Химия

Напишите уравнения реакций, позволяющие осуществить следующие превращения: C2H6- больше C2H4- больше C2H5OH- больше CH3COH- больше CH3COOH.

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