С приходом весны на деревьях распускаются почки.Причина распускания почек.

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Когда приход весна начинает таять снег, талая вода растворяет минеральные соли в почеве, корневая система начинает всасывать воду и растворенные в ней вещества, когда дереву будет хвать миниральных веществ начнут распускаться почки для получения органических веществ.