С приходом весны на деревьях распускаются почки.Причина распускания почек.
Биология
С приходом весны на деревьях распускаются почки.Причина распускания почек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда приход весна начинает таять снег, талая вода растворяет минеральные соли в почеве, корневая система начинает всасывать воду и растворенные в ней вещества, когда дереву будет хвать миниральных веществ начнут распускаться почки для получения органических веществ.
Гость:
Из почек появляются листь. Т.е. почки это зачатки листьев. Листья нужны для осуществления фотосинтеза.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какая доля радиоактивных ядер некотрого элемента распадается за время, равное половине периода полураспада?
Физика
Решить задачу. Яблоко,упав с высоты 5 метров,в определённый момент времени обладает кинетической энергией,в два раза большей,чем потенциальная энер...
Русский язык
определить основу и окончание у слов: суфле, щи, пони, волчий, зимний, семеро, озеро, метро,повидло,будни, шасси, весенний,укушенный. и разобрать п...
Геометрия
1)Один из смежных углов в 5 раз больше другого.Найдите эти углы. 2)один из смежныш углов в 3 раза меньше другого. Найдите эти углы.