1)Один из смежных углов в 5 раз больше другого.Найдите эти углы. 2)один из смежныш углов в 3 раза меньше другого. Найдите эти углы.

Геометрия

1)Один из смежных углов в 5 раз больше другого.Найдите эти углы. 2)один из смежныш углов в 3 раза меньше другого. Найдите эти углы.

Автор: Гость