1)Один из смежных углов в 5 раз больше другого.Найдите эти углы. 2)один из смежныш углов в 3 раза меньше другого. Найдите эти углы.
Геометрия
1)Один из смежных углов в 5 раз больше другого.Найдите эти углы. 2)один из смежныш углов в 3 раза меньше другого. Найдите эти углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180/6=30, следовательно один угол равен 30 гр. другой 150 гр. 2) 180/4=45, следовательно один угол равен 45 гр. другой 135 гр
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