по какому принципу образован ряд Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия,Россия,Таджикистан,Туркмения,Узбекистан,Украина
Обществознание
по какому принципу образован ряд Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия,Россия,Таджикистан,Туркмения,Узбекистан,Украина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это СНГ, все эти страны входят в состав Содружества Независимых государств. СНГ
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