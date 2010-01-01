разложите на множители квадратный трехчлен 2х(в квадрате)-7х+6

Алгебра
разложите на множители квадратный трехчлен 2х(в квадрате)-7х+6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  D=7*7-4*2*6=1 x1=(7+1)2*2=2 x2=(7-1)2*2=1.5 2x*2x-7x+6=2(x-2)(x-1.5) 
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