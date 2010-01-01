разложите на множители квадратный трехчлен 2х(в квадрате)-7х+6
Алгебра
разложите на множители квадратный трехчлен 2х(в квадрате)-7х+6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=7*7-4*2*6=1 x1=(7+1)2*2=2 x2=(7-1)2*2=1.5 2x*2x-7x+6=2(x-2)(x-1.5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Отрезок МК - диаметр окружности с центром О,а МР и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ
Українська література
1.Укажите наиболее специфичные черты географического положения дальнего востока. 2.Расскажите об исследователях Дальнего Востока,назовите и покажит...
Русский язык