как объяснить окончание ? на побледневшЕЙ траве

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как объяснить окончание ? на побледневшЕЙ траве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это смотря в каком смысле. Окончние ей обычно принадлежин ж.р. Траве (какой?) побледневшЕЙ.
Гость:
Побледневшей траве. Кому, чему дам? Дательный падеж. В дательном падеже окончания, ему,ей.
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