Найти меньшую сторону параллелограмма, если его большая сторона равна 8, а одна из диагоналей образует со сторонами углы 30 градусов и 45 градусов.
Геометрия
Найти меньшую сторону параллелограмма, если его большая сторона равна 8, а одна из диагоналей образует со сторонами углы 30 градусов и 45 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим параллелограм АВСД, АС - диагональ, угол САД = 30, а угол АСД = 45, тогда проводишь высоту из вершины Д к диагонали, и по свойствам мы видим два прямоугольных треугольника, в одном из них 30 и 60 градусов, а по свойствам сторона лежащая напротив 30 градусов равна половине гипотенузы, т.е. высота равна 4, а второй треугольник равнобедренный, а значит х=√4²*2=4√2
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