Дан параллелограмм MPKH. Докажите, что треугольники PMH и MKH имеют разные площади.

Гость: Гость:

Площади треугольников с равным основанием и высотой равны. Эти треугольники РМН и МКН имеют одно и то же основание МН и равную высоту. Так как площадь треугольника равна половине произведения высоты на его основание, их площадь может быть только равной, но никак не разной, Вариант доказательства. РН и МК - диагонали параллелограмма. Каждая из них делит параллелограмм на равные половины. Поэтому половина, выраженная МРН, равна другой его половине МКН.