Помогите плииз!!!Какую роль играет Россия в СНГ,ООН,большой восьмёрке???

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Успех первого председательства в "Большой восьмерке" является одним из приоритетов российской внешней политики. Работа над содержанием и организацией саммита прошла успешно. Приоритетными вопросами в ходе председательства России в "Большой восьмерке" были международная энергетическая безопасность, борьба с инфекционными заболеваниями и образование. Участие России в Большой восьмерке – это привилегия, доступная лишь чрезвычайно ограниченному кругу стран. Российскому государству и бизнесу необходимо научиться использовать это элитарное положение не только для отстаивания своих политических, но и экономических интересов. Эта цель требует планомерной работы по многим направлениям. Мы играем инициативную роль в ООН, нам принадлежит целый ряд инициатив такого принципиального, фундаментального характера, которые мы выдвигаем уже на площадке Генеральной ассамблее и с каждым годом мы получаем все большую поддержку этих инициатив, некоторые из них поддерживаются консенсусом, то есть, резолюцией Генеральной ассамблеи, принимаются без какого-либо голосования. В течение 1992-1993 гг. Россия заключили двусторонние соглашения о свободной торговле с большинством независимых государств. Для этих отношений было характерно доминирование вертикальных связей, замыкавшихся на Москве. Новым этапом этих отношений стало подписанное в апреле 1994 года соглашение «О создании зоны свободной торговли», которое знаменует переход от двустороннего к многостороннему сотрудничеству.