периметр равнобедренного треугольника равен 18 см. какими должны быть его стороны, чтобы площадь треугольника была наибольшей?

Математика
периметр равнобедренного треугольника равен 18 см. какими должны быть его стороны, чтобы площадь треугольника была наибольшей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если периметр равнобедренного треугольника 18см., стороны равнобедренного треугольника должны быть равными ...значит 18:3= 6 (см) ответ: 6 см = одна строна треугольника
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