периметр равнобедренного треугольника равен 18 см. какими должны быть его стороны, чтобы площадь треугольника была наибольшей?

Математика

периметр равнобедренного треугольника равен 18 см. какими должны быть его стороны, чтобы площадь треугольника была наибольшей?

Автор: Гость