Срочно нужно сочинение Эхо Чернобыля.Но не из интернета.
Русский язык
Срочно нужно сочинение Эхо Чернобыля.Но не из интернета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чернобыль - это трагедия которая осела на долго в наших сердцах. Слишком много жертв понесла ошибка при проверке реактора. Весь мир замерот новости о взрыве. Еще долго будет Чернобыль выступать слезами на глазах людей потерявших дома и близких. Люди которые устраняли последствия, люди которые потеряли все, люди которые просто хотели спокойной жизни теперь получают только боль при воспоминаниях об аварии.
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