Срочно нужно сочинение Эхо Чернобыля.Но не из интернета.

Гость: Гость:

Чернобыль - это трагедия которая осела на долго в наших сердцах. Слишком много жертв понесла ошибка при проверке реактора. Весь мир замерот новости о взрыве. Еще долго будет Чернобыль выступать слезами на глазах людей потерявших дома и близких. Люди которые устраняли последствия, люди которые потеряли все, люди которые просто хотели спокойной жизни теперь получают только боль при воспоминаниях об аварии.