в прямой призме abca1b1c1 Основанием является треугольник abc, угол C равен 90°, ab=13, bc=12. Найти площадь боковой поверхности.

Гость: Гость:

Т.к. сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы,а основание - прямоугольный треугольник, то длина ас равна: корень квадратный из (13^2 - 12^2)= корень из 169-144, т.е. равно 5. Т.об., площадь равна (13+12+5)*h(высота) = 30h. Ответ 30 высот, или 30 h. Прямая призма — призма, у которой все боковые ребра перпендикулярны основанию.Площадь боковой поверхности прямой призмы равна произведению периметра основания на длину бокового ребра (или высоту).В прямой призме боковые ребра являются высотами. Т.об., так и будет ответ: 30h/Если бы было сказано, например, что высота равна чему-либо, то другое дело. А где это сказано? Я ничего не вижу в условии.