найдите удельную теплоёмкость вещества, если при нагревании его количества массой 200 г от 12 до 16,4 •С(градусов по Цельсии) потребовалось 300 Дж теплоты(сДано, пожалуста)

Физика

найдите удельную теплоёмкость вещества, если при нагревании его количества массой 200 г от 12 до 16,4 •С(градусов по Цельсии) потребовалось 300 Дж теплоты(сДано, пожалуста)

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