найдите удельную теплоёмкость вещества, если при нагревании его количества массой 200 г от 12 до 16,4 •С(градусов по Цельсии) потребовалось 300 Дж теплоты(сДано, пожалуста)
Физика
найдите удельную теплоёмкость вещества, если при нагревании его количества массой 200 г от 12 до 16,4 •С(градусов по Цельсии) потребовалось 300 Дж теплоты(сДано, пожалуста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Q=300дж t0=12 t1=16.4 m=0.2 кг Найти: с Решение: Q=c*m*дельта T c = Q / m*дельта T c = 300 / 0.2*4.4 c = 300 / 2.2 посчитаешь сама)) если что выражается Дж / кг * градус
Гость:
Q=300дж t0=12 t1=16.4 m=0.2 кг Найти: с Решение: Q=c*m*дельта T c = Q / m*дельта T c = 300 / 0.2*4.4 c = 300 / 2.2
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