назовите современное направление в музыке которое вы бы отнесли к массовой к элитарной культуре
География
назовите современное направление в музыке которое вы бы отнесли к массовой к элитарной культуре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эстрадная музыка - яркий пример массовой культуры Музыку Дюваля можно отнести к элитарной культуре.
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