Дан треугольник АВС. Через точку С проведена высота СД, которая равна 12. АД = 5, ДВ = 9. Найти площадь треугольника АВС, сторону АС, тангенс угла ВСД, косинус угла ВАС.

Геометрия
Дан треугольник АВС. Через точку С проведена высота СД, которая равна 12. АД = 5, ДВ = 9. Найти площадь треугольника АВС, сторону АС, тангенс угла ВСД, косинус угла ВАС.
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