в треугольнике АВС угол А равен30 градусов угол С равен70 градусов под каким углом пересекаются высота АМ иСН треугольника ABC

Геометрия

в треугольнике АВС угол А равен30 градусов угол С равен70 градусов под каким углом пересекаются высота АМ иСН треугольника ABC

Автор: Гость