в треугольнике АВС угол А равен30 градусов угол С равен70 градусов под каким углом пересекаются высота АМ иСН треугольника ABC
Геометрия
в треугольнике АВС угол А равен30 градусов угол С равен70 градусов под каким углом пересекаются высота АМ иСН треугольника ABC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высота АМ иСН треугольника ABC пересекаются под прямым углом
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