Найти производную: y=1/x^2-3x y=1/4-x^2 y=1/x^2+1 y=x+4/x если можно, то с объяснением, заранее спасибо)

Алгебра
Найти производную: y=1/x^2-3x y=1/4-x^2 y=1/x^2+1 y=x+4/x если можно, то с объяснением, заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уточните условие  y=1/x^2-3x или y=1/(x^2-3x)  и во всех остальных     y=(x+4/x)' = 1  - 4/х^2 -   производная от (х)' = 1, 4 выносим за знак производной, а производная от 1/x -  табличная: (1/x) '=  -1/x^2  
Гость:
1) y=1/x^2-3x Производная от 1/x = -1/x^2, значит что производная от 1/x^2 = -1/x^4, но так как это сложная функция, то отдельно рассматриваем знаменатель: производная от x^2 = 2x. После того, как рассмотрели обе части сл. функции, перемножаем их и получаем: производная от 1/x^2 = -1/x^4. Имеем еще и -3x. произв. от -3x = -3 * 1 = -3 В результате: y ' = (-1/x^4) * 2x - 3 2) y ' = -2x 3) y ' = (-1/x^4) * 2x 4) y ' = 1 - 4/x^2 
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