Найти производную: y=1/x^2-3x y=1/4-x^2 y=1/x^2+1 y=x+4/x если можно, то с объяснением, заранее спасибо)

Уточните условие y=1/x^2-3x или y=1/(x^2-3x) и во всех остальных y=(x+4/x)' = 1 - 4/х^2 - производная от (х)' = 1, 4 выносим за знак производной, а производная от 1/x - табличная: (1/x) '= -1/x^2

Гость: Гость:

1) y=1/x^2-3x Производная от 1/x = -1/x^2, значит что производная от 1/x^2 = -1/x^4, но так как это сложная функция, то отдельно рассматриваем знаменатель: производная от x^2 = 2x. После того, как рассмотрели обе части сл. функции, перемножаем их и получаем: производная от 1/x^2 = -1/x^4. Имеем еще и -3x. произв. от -3x = -3 * 1 = -3 В результате: y ' = (-1/x^4) * 2x - 3 2) y ' = -2x 3) y ' = (-1/x^4) * 2x 4) y ' = 1 - 4/x^2