туристы на лодке гребли 2 часа вверх по реке (против течения реки) и 12 минут шли по течению, сложив весла. затем они 60мин гребли вниз по реке (по течению) и прибыли к месту старта. во сколько раз скорость течения реки мен...

Математика

туристы на лодке гребли 2 часа вверх по реке (против течения реки) и 12 минут шли по течению, сложив весла. затем они 60мин гребли вниз по реке (по течению) и прибыли к месту старта. во сколько раз скорость течения реки меньше собственной скорости лодки? скорость лодки при гребле в стоячей воде (собственная скорость) и скорость течения реки постоянны.

Автор: Гость