туристы на лодке гребли 2 часа вверх по реке (против течения реки) и 12 минут шли по течению, сложив весла. затем они 60мин гребли вниз по реке (по течению) и прибыли к месту старта. во сколько раз скорость течения реки мен...
Математика
туристы на лодке гребли 2 часа вверх по реке (против течения реки) и 12 минут шли по течению, сложив весла. затем они 60мин гребли вниз по реке (по течению) и прибыли к месту старта. во сколько раз скорость течения реки меньше собственной скорости лодки? скорость лодки при гребле в стоячей воде (собственная скорость) и скорость течения реки постоянны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- скорость течения реки, у - скорость лодки в стоячей воде. Тогда по условию:сперва туристы прошли 2(у-х) + 12/60х. Затем 1(х+у) Получим уравнение, поскольку расстояние одинаковое: 1*(х+у) = 2(у-х)+0,2х; х+у=2у-2х+0,2х; у=2,8х. Для того. чтобы узнать во сколько раз скорость течения реки меньше собственной скорости лодки найдем отношение у/х = 2,8; Ответ: скорость течения реки меньше собственной скорости лодки в 2.8 раз.
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