ПОМОГИТЕ,,,,        какие требования чаще всего предъявляют работодатели к современному работнику (например, знание компьютера, высокая ответственность и т. п.), какие способности к труду и профессиональной квалификации (знание...

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Сегодня многие квалифицированные работники предъявляют к работодателю повышенные требования. Это и высокая, постоянно растущая зарплата, и хорошие условия труда, пакет социальных услуг, оплата проезда к рабочему месту, бесплатные обеды и отдых за счёт фирмы раз в год. В то же время, большинство работников более скромные и довольствуются своевременно выплачиваемой зарплатой, ежегодным отпуском и подарками к важным праздникам. Однако требования к работодателю очень важны, потому что, зная их, менеджер по персоналу сможет удержать большое количество людей внутри своей организации. Другое дело, что эти требования должны быть разумными. Среди причин, по которым работники чаще всего меняли свою работу, были: - недовольство оплатой труда, когда человеку платили меньше, чем он заслуживал. Это самая распространённая причина, по которой человек увольняется; - отсутствие перспектив для дальнейшего карьерного роста, когда человек не понимает, почему он должен годами сидеть на одной позиции, без движения; - неинтересные функции и задачи. Монотонный труд вызывает повышенное утомление, в то время как любимой работой можно заниматься очень и очень долго; - плохая атмосфера в коллективе; - неудобство в плане передвижения, а также недостаточный социальный пакет. В то же время, среди требований к работодателю, чтобы поменять работу, наиболее распространённым опять-таки является увеличение доходов по сравнению с предыдущим место работы. Таким образом, финансы влияют на многое. Во-вторых, это возможность развития и роста. Для этого люди готовы менять не только район, где размещена работа, но и город, а также страну. В-третьих, это новые задачи функции, которые отсутствовали на старой должности. Важными параметрами также является репутация и известность работодателя, когда сотрудник готов сменить работу, чтобы стать сотрудником процветающей и перспективной компании. Таким образом, чтобы подобрать и удержать ценного сотрудника, работодатель должен быть в курсе всех, даже самых нестандартных требований к нему. Впрочем, если сотрудник предъявляет повышенные, ничем не мотивированные требования, то ему лучше поискать новое место работы, особенно в свете кризиса.