Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую влево через две цифры, то она уменьшится на 158,4. Найдите эту дробь. Заранее спасибо.
Математика
Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую влево через две цифры, то она уменьшится на 158,4. Найдите эту дробь. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-искомое число. Тогда при переносе запятой влево на две цифры, число уменьшится в 100раз. x-0.01x=158.4 0.99x=158.4 x=158.4:0.99 x=160 Ответ: 160
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