ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙв фирме такси в данный момент свободно 3 черных, 3 желтых и 14 зеленых машин. по вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. найдите вероятность того, что к нему приедет желтое...

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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙв фирме такси в данный момент свободно 3 черных, 3 желтых и 14 зеленых машин. по вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. найдите вероятность того, что к нему приедет желтое такси.

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