ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙв фирме такси в данный момент свободно 3 черных, 3 желтых и 14 зеленых машин. по вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. найдите вероятность того, что к нему приедет желтое...
Математика
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙв фирме такси в данный момент свободно 3 черных, 3 желтых и 14 зеленых машин. по вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. найдите вероятность того, что к нему приедет желтое такси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность данного события - Р(А) = m/n, где m - количество благоприятных исходов ( в данном случае - 3 - желтых такси),n = количество всех возможных исходов ( в данном случае 3+3+14=20) Р(А) = 3/20
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