Двое рабочих изготовили по одинаковуму количеству деталей.Первый выполнил свою работу за 5 часов,а второй за 4 часа,так как изготовлял на 12 деталей в час больше второго.Сколько деталей изготовил каждый рабочий?

Алгебра

Двое рабочих изготовили по одинаковуму количеству деталей.Первый выполнил свою работу за 5 часов,а второй за 4 часа,так как изготовлял на 12 деталей в час больше второго.Сколько деталей изготовил каждый рабочий?

Автор: Гость