Двое рабочих изготовили по одинаковуму количеству деталей.Первый выполнил свою работу за 5 часов,а второй за 4 часа,так как изготовлял на 12 деталей в час больше второго.Сколько деталей изготовил каждый рабочий?
Алгебра
Двое рабочих изготовили по одинаковуму количеству деталей.Первый выполнил свою работу за 5 часов,а второй за 4 часа,так как изготовлял на 12 деталей в час больше второго.Сколько деталей изготовил каждый рабочий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - количество деталей, которое изготовилд каждый рабочий. х/5 дет/ч - делает 1-й рабочий х/4 дет/ч - делает 2-й рабочий Так как второй рабочий изготовлял на 12 деталей больше первого , то получаем уравнение: х/4=х/5+12 приводим к общему знаменателю: 5х=4х+240 5х-4х=240 х=240 Ответ: Каждый рабочий всего изготовил 240 деталей.
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