смешали 2 литра воды темпиратурой 50 градусов цельци и 2 литра темпиратурой 100 градусов. Какова ьемпинарура смеси?
Физика
смешали 2 литра воды темпиратурой 50 градусов цельци и 2 литра темпиратурой 100 градусов. Какова ьемпинарура смеси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100:2=50(град.)-среднеобщая температура. 2)50*2=100(град.)при смешение. Ответ:100 градусов будет темпрература смеси.
Гость:
1)100:2=50. 2)50*2=100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Конус с образующей равной 13 вписан в цилиндр с диаметром основания равным 10.Найти высоту цилиндра.
Математика
. В2. В июне бригада установила 45% всех окон, а в июле – на два окна больше. Сколько окон установила бригада в июле, если всего она должна установ...