. В2. В июне бригада установила 45% всех окон, а в июле – на два окна больше. Сколько окон установила бригада в июле, если всего она должна установить 320 окон? В3. Автомобилист заметил, что со скоростью 20м/с он проехал мост ч...

Математика

. В2. В июне бригада установила 45% всех окон, а в июле – на два окна больше. Сколько окон установила бригада в июле, если всего она должна установить 320 окон? В3. Автомобилист заметил, что со скоростью 20м/с он проехал мост через реку за 30 с. На обратном пути он проехал этот же мост за 80 с. Определить скорость автомобиля на обратном пути.

Автор: Гость