. В2. В июне бригада установила 45% всех окон, а в июле – на два окна больше. Сколько окон установила бригада в июле, если всего она должна установить 320 окон? В3. Автомобилист заметил, что со скоростью 20м/с он проехал мост ч...
Математика
. В2. В июне бригада установила 45% всех окон, а в июле – на два окна больше. Сколько окон установила бригада в июле, если всего она должна установить 320 окон? В3. Автомобилист заметил, что со скоростью 20м/с он проехал мост через реку за 30 с. На обратном пути он проехал этот же мост за 80 с. Определить скорость автомобиля на обратном пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320 окон -100% ? окон - 45% 320*0,45=144(окна) - в июне 144+2=146(окон) - в июле 20*30=600(м) - длина моста 600:80=7,5(м/с) - скорость автомобиля на обратном пути
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