напишите небольшой текст-инструкцию на тему ,,как надо приготовить...,,(вместо точек укажите своё любимое блюдо ),используйте глаголы в повелительных наклонениях.
Русский язык
напишите небольшой текст-инструкцию на тему ,,как надо приготовить...,,(вместо точек укажите своё любимое блюдо ),используйте глаголы в повелительных наклонениях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как приготовить бутерброд с сыром, огуцом, колбасой и зеленью. Возьми, а предварительно купи самый вкусный хлеб, сыр и колбасу по своему вкусу, огурцы или помидоры, зелень. Все кроме хлеба тщательно вымой. Порежь огурец или помидор круглыми дольками, от зенени отщипай небольшие веточки, а сыр и хлеб нарежь по своему усмотрению. Положи хлеб, на него огурец или помидор или и то и другое, затем колбасу и сверху сыр. Укрась все это сверху зеленью. Бутерброд готов!
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