Плот проходит по реке от А до В за 40 часов,а катер за 4 часа.Сколько часов катер будет плыть от В до А?

Математика

Плот проходит по реке от А до В за 40 часов,а катер за 4 часа.Сколько часов катер будет плыть от В до А?

Автор: Гость