Плот проходит по реке от А до В за 40 часов,а катер за 4 часа.Сколько часов катер будет плыть от В до А?
Математика
Плот проходит по реке от А до В за 40 часов,а катер за 4 часа.Сколько часов катер будет плыть от В до А?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1:40 = 1/40 часть всего пути проплывает плот в 1 час 2) 1:4 =1/4 часть всего пути проплыывает катер в 1 час по течению 3) 1/4 - 1/40 -1/40 = 8/40 = 1/5 часть всего пути в 1 час проплывает катер против течения 4) 1 : 1/5 =5 часов надо катеру, что проплыть обратно _______________________ Ответ: 5 часов
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