Катер плыл 3,5 ч по течению реки и 0,6 ч по озеру. Найдите путь, пройденный катером за все это время, если собственная скорость катера 16,5 км/ч, а скорость течения реки 2,1 км/ч.
Математика
Катер плыл 3,5 ч по течению реки и 0,6 ч по озеру. Найдите путь, пройденный катером за все это время, если собственная скорость катера 16,5 км/ч, а скорость течения реки 2,1 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. скорость течения реки 2,1км/ч, а скорость катера 16,5км/ч, то по реке он проплывет: (2,1+16,5)*3,5=65,1км А по озеру будет использоваться только собственная скорость катера, ведь на озере нет течения, следовательно: 16,5*0,6=9,9км Весь путь, пройденный катером равен 9,9+65,1=75км
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