C какими из перечисленных веществ будет реагировать гидрооксид магния : HBr,SO2,BaO,NaCL,H2O 

Химия
C какими из перечисленных веществ будет реагировать гидрооксид магния : HBr,SO2,BaO,NaCL,H2O 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO2,NaCl,HBr будут реагировать с гидроксидом магния  
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