переведите пожалуйста эти слова и побыстрее: женский день,день победы,один день,дни недели,название месяцов,выходной день,без пяти семь,время двенадцать часов,без пятнадцати восемь,половина десятого,ушёл на работу,работает,приш...

Право

переведите пожалуйста эти слова и побыстрее: женский день,день победы,один день,дни недели,название месяцов,выходной день,без пяти семь,время двенадцать часов,без пятнадцати восемь,половина десятого,ушёл на работу,работает,пришёл с работы,пошёл на работу.

Автор: Гость