переведите пожалуйста эти слова и побыстрее: женский день,день победы,один день,дни недели,название месяцов,выходной день,без пяти семь,время двенадцать часов,без пятнадцати восемь,половина десятого,ушёл на работу,работает,приш...
Право
переведите пожалуйста эти слова и побыстрее: женский день,день победы,один день,дни недели,название месяцов,выходной день,без пяти семь,время двенадцать часов,без пятнадцати восемь,половина десятого,ушёл на работу,работает,пришёл с работы,пошёл на работу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
әйелдер күнім, жеңістің күнінің, бір күн, аптаның күндерінің, месяцов атауының, демалыс күні, без бес жетімен, уақыт он екі сағат, без он бес сегізбен, жарты он, на жұмысқа деген кетті, жұмыс істейді, бер жұмыстан деген кел-, на жұмыс деген бар-
Гость:
әйелдер күні,жеңіс күні,бір күн,апта күндері,айлардың аттары,демалыс күні,алтыдан бес кетті,сағат он екі,жетіден он бес кетті,тоғыз жарым,жұмысқа кетті,жұмыс істеп жатыр,жұмыстан келді,жұмысқа кетті
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
одна бригада выполнила отделку дома за 24 дня, а вторая за 40 дней. За сколько выполнят отделку дома обе бригады, работая совместно?
Алгебра
по норме рабочий должен изготовить 72 детали , а изготовил 90 . на сколько процентов рабочий выполнил норму и на сколько % перевыполнил норму