несколько предложений о черемухе (сочинение)

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Черемуха...Само название придает весеннее настроение! Как было бы приятно полежать на траве под черемухой, в тени дерева. А ведь если задуматься, это растение очень распространено в медицине и кулинарии. Черемуха прекрасное дерево! Можно часами наблюдать как легкий весенний ветерок калышит листья а ветвях. А какие на нем цветы! Белые, маленькие цветочки, с очень приятным запахом. Каждый должен хоть на 30 минут отвлечься от городских забот и просто полежать под этим деревом...