Задание1 : Определить массу трёх молей этилена. Задание 2: Определить кол-во вещ-ва 28 литров этилена (норм.у.) Задание 3: Какой объём кислорода необходим для сжигания 1 литра этилена и какой объём воздуха (кисл. в воздухе 20%)...
Химия
Задание1 : Определить массу трёх молей этилена. Задание 2: Определить кол-во вещ-ва 28 литров этилена (норм.у.) Задание 3: Какой объём кислорода необходим для сжигания 1 литра этилена и какой объём воздуха (кисл. в воздухе 20%). Буду благодарна, если поможете решить хотя бы одну. Все необязательно. заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 m(C2H4) = 3 моль * 28 г/моль = 84г 2 n(C2H4) = 28л : 22,4 л/моль = 1,25 моль 3 С2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O V(O2) = 3V(C2H4) = 3литра V(воздуха) = 3 литра : 0,2 = 15литров
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