Задание1 : Определить массу трёх молей этилена. Задание 2: Определить кол-во вещ-ва 28 литров этилена (норм.у.) Задание 3: Какой объём кислорода необходим для сжигания 1 литра этилена и какой объём воздуха (кисл. в воздухе 20%)...

Химия

Задание1 : Определить массу трёх молей этилена. Задание 2: Определить кол-во вещ-ва 28 литров этилена (норм.у.) Задание 3: Какой объём кислорода необходим для сжигания 1 литра этилена и какой объём воздуха (кисл. в воздухе 20%). Буду благодарна, если поможете решить хотя бы одну. Все необязательно. заранее спасибо!

Автор: Гость