найдите площадь круга, диаметр которого 8,8 см
Математика
найдите площадь круга, диаметр которого 8,8 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь круга = πr², r = радиус, радиус - половина диаметра. r = 8,8/2 = 4,4 Площадь = π*(4,4)^2 = 19,36π Ответ: 19,36π
Гость:
S=Pi*r^2 d-диаметр r=1/2*d r=1/2*8,8=4,4 см __________ S=3,14*4,4^2= 60,8 Ответ: S=60,8
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