На чертеже, масштаб которого 1:6, отрезок имеет длину 1,2 см. Какую длину будет иметь этот отрезок на чертеже, масштаб которого 3:4?
Математика
На чертеже, масштаб которого 1:6, отрезок имеет длину 1,2 см. Какую длину будет иметь этот отрезок на чертеже, масштаб которого 3:4?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1,2*6=7,2 см 2. 7,2\ 4= 1,8 см- 1 часть при масштабе 3\4 3. 1,8*3= 5,4 см Ответ:5,4 см
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