На чертеже, масштаб которого 1:6, отрезок имеет длину 1,2 см. Какую длину будет иметь этот отрезок на чертеже, масштаб которого 3:4?

Математика

На чертеже, масштаб которого 1:6, отрезок имеет длину 1,2 см. Какую длину будет иметь этот отрезок на чертеже, масштаб которого 3:4?

Автор: Гость