вычеслить знчение остальных тригонометрических функций,если cosa=-8/17 п/2 меньше a меньше п
Алгебра
вычеслить знчение остальных тригонометрических функций,если cosa=-8/17 п/2 меньше a меньше п
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]sin\alpha=\pm \sqrt{1-cos^2\alpha} ;\\ \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\\ sin\alpha=+\sqrt{1-cos^2\alpha}=\sqrt{1-(-\frac{8}{17})^2}=\\ =\sqrt{1-\frac{64}{289}}=\sqrt{\frac{225}{289}}=\frac{15}{17};\\ tg\alpha=\frac{sin\alpha}{cos\alpha}=\frac{15}{17}:(-\frac{8}{17})=-\frac{15}{8}=-1\frac{7}{8} :\\ ctg\alpha=\frac{1}{tg\alpha}=-\frac{8}{15} [/latex]
Гость:
sin^2 a=1-cos^2 a=289-64/289=225/289 sina=15/17( п/2
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