мастер изготавливает на 4 детали больше ученика. при этом мастер работает 8 часов в смену, а ученик на 2 часа меньше. сколько деталей в час изготавливает мастер, если вместе с учеником за смену он изготавливает 116 деталей?

Алгебра

мастер изготавливает на 4 детали больше ученика. при этом мастер работает 8 часов в смену, а ученик на 2 часа меньше. сколько деталей в час изготавливает мастер, если вместе с учеником за смену он изготавливает 116 деталей?

Автор: Гость