мастер изготавливает на 4 детали больше ученика. при этом мастер работает 8 часов в смену, а ученик на 2 часа меньше. сколько деталей в час изготавливает мастер, если вместе с учеником за смену он изготавливает 116 деталей?
Алгебра
мастер изготавливает на 4 детали больше ученика. при этом мастер работает 8 часов в смену, а ученик на 2 часа меньше. сколько деталей в час изготавливает мастер, если вместе с учеником за смену он изготавливает 116 деталей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть детали ученика будут x, тогда детали мастера (x+4), тогда за сутки ученик изготовил 6x деталей, а мастер 8(x+4)д. а вместе 8(x+4)+6x. по условию задачи известно, что всего деталей за сутки было 116. Имеем уравнение 8(x+4)+6x=116 8x+32+6x=116 14x=84 x=6 Итак ученик изготавливает 6 деталей в час, а мастер 6+4=10 детлей. Ответ: 10 дет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС. внешний угол при вершине В=70 град. найти углы при основании
Математика
Геометрия
Диагональ ромба делит его высоту проведённую на отрезки в длинну 10 см и 6 см.Найдите периметр ромба.(я знаю что диагональ ромба-это бисектриса угла)