1.После упрощения вырожения (х2+1)(х4-х2+1)+(х3-1)2 Получился многочлен. Сколько в нем членов?

Математика

1.После упрощения вырожения (х2+1)(х4-х2+1)+(х3-1)2 Получился многочлен. Сколько в нем членов?

Автор: Гость