1.После упрощения вырожения (х2+1)(х4-х2+1)+(х3-1)2 Получился многочлен. Сколько в нем членов?

Математика
1.После упрощения вырожения (х2+1)(х4-х2+1)+(х3-1)2 Получился многочлен. Сколько в нем членов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х^2+1)(х^4-х^2+1)+(х^3-1)^2=x^8+x^4+x^2+x^4+x^2+1+x^9-2x^3+1=x^9+x^8+2x^4+2x^2-2x^3+2 Ответ:6членов 
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