лексический, фонетический разбор на слово "Атамекен"

Гость: Гость:

Фонетический разбор: Атамекен [а т а м и к е' н] а[a]д/ты, жуан, ашық,езулік т[т] д/сыз, қатаң, шұғыл а[а]д/ты, жуан, ашық, езулік м[м] д/сыз, үнді,шұғыл е[и] д/ты, жіңішке, езулік, ашық к[к]д/сыз, қатаң, шұғыл е[е'] д/ты ,жіңішке, езулік, ашық н[н] д/сыз, үнді,шұғыл Лексический разбор: Слово атамекен имеет одно значение (родина) Употреблено в значении Родина Синонимы: тұған жері Не знаю что ещё написать