лексический, фонетический разбор на слово "Атамекен"
Право
лексический, фонетический разбор на слово "Атамекен"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фонетический разбор: Атамекен [а т а м и к е' н] а[a]д/ты, жуан, ашық,езулік т[т] д/сыз, қатаң, шұғыл а[а]д/ты, жуан, ашық, езулік м[м] д/сыз, үнді,шұғыл е[и] д/ты, жіңішке, езулік, ашық к[к]д/сыз, қатаң, шұғыл е[е'] д/ты ,жіңішке, езулік, ашық н[н] д/сыз, үнді,шұғыл Лексический разбор: Слово атамекен имеет одно значение (родина) Употреблено в значении Родина Синонимы: тұған жері Не знаю что ещё написать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Между двумя горизонтально расположенными пластинами,заряженными до 10000 В,удерживается в равновесии пылинка массой 2*10^-10 кг .определить заряд п...
Українська література
Химия
Математика
начерти три отрезка: длина первого 8 см 5 мм, что на 7 мм больше длины второго и на 1 см 5 мм меньше длины третьего отрезка 20 пунктов за реш...
Математика