решить уравнение: (4x+5)x0,4=(11+x)x0,4
Математика
решить уравнение: (4x+5)x0,4=(11+x)x0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4x+5)*0,4=(11+x)*0,4 1,6х+0,2=4,4+0,4х 1,6х-0,4х=4,4-0,2 1,2х=4,2 х=3,5
Гость:
(4x+5)x0,4=(11+x)x0,4 1,6х+2=4,56+0,4х 1,6х-0,4х=4,56-2 1,2х=2,56 х=2,56:1,2 х=256/100:12/10 х=256/100*10/12 х=256/10*1/12 х=64/10*1/3 х=202/30 х=101/15
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